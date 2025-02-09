Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray son sıradaki Adana Demirspor ile karşılaştı. Konuk ekip 34. dakikada sahadan çekildi.

RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı.

Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.