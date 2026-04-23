Aleyhindeki tecavüz iddiaları nedeniyle açığa alınan eski Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos önceki gün, Baf Kaza Mahkemesi’nde görülen kısa bir duruşmanın ardından 100 bin euroluk kefaletle serbest bırakıldı.

Fedonos 28 Mayıs’ta, Baf Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam edecek.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Fedonos için hazırlanan iddianamede tecavüz, cinsel saldırı, suç işlemek amacıyla mağduru bayıltma ve bedensel zarar verme olmak üzere dört ağır suçun yer aldığını ve soruşturmanın, yaklaşık 12 yıl önceye dayanan bir tecavüz iddiasına ilişkin olup, özel bir ekip tarafından gizlilik içinde yürütüldüğünü yazdı.

Gazete, duruşmanın savcılık talebiyle kapalı yapıldığını; bu aşamada herhangi bir itiraz gelmediğini, ancak ilerleyen süreçte duruşmaların açık yapılmasının talep edileceğini kaydetti.

Haberde, mahkeme önünde beklenen protestoların ise gerçekleşmediği ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir kadın 1 Şubat 2026’da polise giderek Fedonos’un 12 yıl önce kendisine tecavüz ettiği şikayetinde bulunmuştu.

Savcılığın devreye girmesiyle, belediyeler kanunu uyarınca Fedonos, soruşturma tamamlanana kadar açığa alınmıştı.

Fedonos hakkında, aile içi şiddet dahil bir dizi suçtan dolayı soruşturma yürütülüyordu.