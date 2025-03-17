Taekwondo Karate Judo Aikido Federasynu tarafından organize edilen Federasyonun 48. Yıl müsabakaları Cuma akşamı yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Federasyonun 48.Yıl Kırış Müsabakaları ve Hyong Müsabakaları’na tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Ahmet Kürekçi ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

1. Daria Shymushevska

2. Melek Ünver

3. Zeliha Arpacıoğlu

BAYANLAR TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI

1. Hira Kürekçi

2. Arosha Anari

3. Zeynep Kürekçi

BAYANLAR ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI

1. Gülenay Çağlar

2. Melis Mina Kızıltaş

3. Rabia Tarım

BAYANLAR SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI

1. Melisa Türkmen

2. Azra Güler Karataş

3. İnci Demir

KÜÇÜK BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

1. Müesser Serdar

2. Mina Artan

3. Duru Cemre Kılıvan

KÜÇÜK BAYANLAR TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI

1. Dua Rezwan Zaman

2. Merjan Hudeykulliyeva

3. Hira Rahme Çetinkaya

4. İlayda Uygun

ERKEKLER YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

1. Şakir Atınç Yağızsoy

2. Mustafa Kemal Çağlar

3. Çetin Karahan

ERKEKLER TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI

1. Kamil Umut Demir

2. Ali Kencebay

3. Yaman Doruk Durmaz

ERKEKLER ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI

1. Ali Arpacıoğlu

2. Kerem Kencebay

3. Emir Talha Keklik

ERKEKLER SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI

1. Nesin Can Tosun

2. Sam Norouzi

3. Michael Tobickyk

MİNİK ERKEKLER SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI

1. Alp Şengil

2. Meylis Hudeykulliyeva

3. Kuzey Ege Şanverdi

4. Miredov Süleyman