Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Taekwondo/Kata /Budo Şampiyonası dün (Pazar) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ,Mustafa Özen, Jale Ünver ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakaları kalabalık bir izleyici kitlesi de izlerken 24 Kasım Öğretmenler günü için de Atatürk ve vefat eden tüm öğretmenler anısına saygı duruşunda da bulunuldu.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Bayanlar Hong Sonuçları

1. Katagori : 1. Selin Tüfekçi 2. Emine Su Yılmaz 3. Sema Oktay

2. Katagori : 1. Neva Keskin 2. Elif Aktaş 3. Fatma Dilem Dilekçi

3. Katagori : 1. Eylül Ceyran 2. Emete Nur Aktaş

4. Katagori : 1. Alya Volkan 2. Hayrunisa İkinci3. Zeynep Aslantürk

5. Katagori: 1. Elif Yaranoğlu 2. İrem Özen 3. Kübra Parçalar

6. Katagori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Melek Ünver

7. Katagori: 1. Bade Özdemir

Erkekler Hyong Sonuçları

1. Katagori : 1. Yiğit Eymen Özdemir 2. Mete Bozlar 3. Hasan Kılınç

2. Katagori : 1. Ali Poyraz Gezer 2. Demir Erhan 3. Ahmet Yusuf Dilekçi

3. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz 2. İlya Praehyk 3. Mert Ali Batıray

4. Katagori : 1. Kuzey Ege Şanverdi 2. Süleyman Çelik 3. Mahir Eymen Çelik

5. Katagori: 1. İbrahim Erişken 2. Süleyman Mimedov 3. Muhammet Emir Kaya

6. Katagori: 1. Muhammet Eren Yılmaz 2. Deha Emekçi 3. Ali Ahmed

7. Katagori: 1. Hasan Yıldırım 2. Michael Tobickyk

8. Katagori: 1. Arada Karlık 2. Sami Sultanoğlu 3. Yiğit Ali İnci

9. Katagori: 1. Mertcan İnce 2. Ahmet Erişken 3. Özgür Emekçi

10. Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Kamil Umut Demir 3. Mustafa Kaya

Kata Sonuçları

1. Katagori : 1. Kadriye Diana Çelik 2. Beyza Kaycın

2. Katagori : 1. Aynur Kurbanova 2. Özlem Çırakoğlu3. Niki Pirmalek

3. Katagori : 1. Samia Heybatlı

4. Katagori : 1. Kirill Makalov 2. Alen Yuvka 3. Shamil Aliev