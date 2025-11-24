Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu faaliyet programı kapsamında yer alan Büyükler & Senyörler 4. Ayak müsabakaları yapıldı. Lefkoşa Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Turnuva Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 4. Ayak müsabakalarına 25 sporcunun katıldığı, çekişmeli karşılaşmalar heyecan dolu anlara sahne olduğu turnuvada kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda sporcular, gün boyunca başarılı bir performans sergiledi.

Hem tecrübeli sporcuların hem de genç oyuncuların turnuvaya kattığı dinamizm, 4. ayak müsabakalarının sezonun en heyecanlı etaplarından biri olmasını sağlandığı final maçları sonucunda şampiyon belli oldu.

Lefkoşa Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezon Büyükler & Senyörler final maçı sonunda Bilge Alçam şampiyon oldu. Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 4. Ayak müsabakalarına 25 sporcunun katıldığı turnuva zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarda sporcular yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk 8’e kalan Bilge Alaçam, Hüseyin Borankan, Emir Ahmet Konuklu, Orçun Altur, Alara Ghaffari, Efe Özkutaylı, Doğukan Çıdam, Rüstem Aygünlü’den oluşan sporcuların yarı finale yükselme mücadelesi verdi. Yarı final müsabakalarında üstün performans sergileyen Emir Ahmet Konuklu ve Bilge Alaçam final biletini almayı başardı. Günün en çok ilgi gören maçı olan finalde, Bilge Alaçam istikrarlı ve kararlı oyunu ile rakibi Emir Ahmet Konuklu’yu 7–2 mağlup ederek 4. Ayak müsabakalarının şampiyonu oldu.

Çeyrek final karşılaşmalarında özellikle Efe Özkutaylı ile Bilge Alaçam’ın net skorlarla yarı finale yükselmesi dikkat çekti. Diğer yandan Doğukan Çıdam’ın son topa kadar tecrübeli bilardocu Hüseyin Borankan’la süren mücadelesi izlemeye değerdi.

ÖDÜL TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 4. Ayak müsabakaları sonunda sporculara madalya, şampiyon Bilge Alaçam’a kupasını Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Togay Tantura tarafından verilirken, sporculara gösterdikleri performans ve centilmence mücadelelerinden dolayı da teşekkür edildi.

ORGANİZASYONLARA DEVAM

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu olarak, organizasyona katılan tüm sporculara teşekkür edilirken, başarılı performans gösteren ve dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Bilardo sporunun ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşması adına çalışmaların ve müsabaka organizasyonların kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler 4. Ayak müsabaka sonuçları.

Çeyrek Final Sonuçları:

Efe Özkutaylı-Orçun Altur 5-0

Emir Ahmet Konuklu-Alara Ghaffari 5-2

Hüseyin Borankan-Doğukan Çıdam 4-5

Bilge Alaçam-Rüstem Aygünlü 5-0

Yarı Final Sonuçları:

Efe Özkutaylı-Emir Ahmet Konuklu 5-7

Doğukan Çıdam-Bilge Alaçam 2-7

Final Sonuçu:

Emir Ahmet Konuklu-Bilge Alaçam 2-7

Dereceye Giren Sporcular:

1. Bilge Alaçam

2. Emir Ahmet Konuklu

3. Doğukan Çıdam-Efe Özkutaylı