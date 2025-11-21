Başbakan Ünal Üstel, Askerlik Yasası değişikliği ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle;

“Güvenlikle İlgili Reformları Başlatıyoruz. İlk Adım: Uzman Askerlerin Önünü Açıyoruz.”

Son dönemde yaşanan adli olaylar ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın taşıdığı riskler, hem askerlikle ilgili yasalarımızda hem de iç güvenlikle ilgili süreçlerde gerekli olan yasal ve teknik güncellemelerin artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur.

Bu nedenle hükümetimiz, gerek polis teşkilatımızın daha etkin, daha hızlı ve daha güçlü soruşturmalar yapmasını sağlayacak düzenlemeler gerekse, ulusal güvenlikle ilgili yıllardır bekleyen tüm yasaları öncelikli çalışma programına almıştır.

Buradan çok net bir mesaj veriyoruz: Güvenlik kuvvetlerimizle ilgili uzun süredir konuşulan ancak hayata geçirilemeyen düzenlemeler artık rafta kalmayacaktır. Hepsini tek tek tamamlamaya kararlıyız.

Bu yaklaşımımızın ilk somut adımı, Meclis gündemine taşıdığımız Askerlik Yasası değişikliğidir.

Bu değişiklik, ülkemizin güvenlik yapısını güçlendirecek kapsamlı reform sürecimizin başlangıç adımı olacaktır.

Bu ilk adım, özellikle uzman askerlerimizle ilgili düzenlemeyi içermektedir.

Yapılan değişiklikle:

— Güvenlik teşkilatımızın bel kemiğini oluşturan uzman askerlerimizin yıllardır dile getirdiği önemli bir ihtiyaç giderilmektedir.

— Yasada yer alan 1/3 sınırlaması kaldırılmakta, görevine devam etmek isteyen ve gerekli şartları sağlayan her personelin önü açılmaktadır.

— Artık hiçbir uzman askerimiz iradesi dışında farklı bir göreve zorlanmayacaktır.

Bu düzenleme, ordumuzun profesyonel yapısını güçlendiren, ulusal güvenliğimizi pekiştiren ve personelimizin hakkını teslim eden stratejik bir adımdır.

Düzenlemeyi Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeye başlıyoruz. Hükümet olarak yasanın geçmesi için gereken tüm sorumluluğu üstleniyoruz.

Bu vesileyle, ülkemizin huzuru için gece gündüz görev yapan tüm güvenlik güçlerimize içten teşekkür ediyor; üstün gayretleri nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum."