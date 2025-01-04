KKTC Merkez Bankası, faiz oranlarını düşürdü. Pazartesinden itibaren geçerli olacak karar uyarınca mevduat ve yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları ile reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranları indirildi.

Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ile döviz mukabili avans işlemlerine uygulanacak faiz oranı ise sabit bırakıldı.

Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e, ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1,75’e, Euro mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 1,25’ten yüzde 1’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2’den yüzde 1,75’e indirildi.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 15 olarak sabit bırakıldı.

ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1’den yüzde 0,75’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,75’ten yüzde 0,50’ye ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1’den yüzde 0,75’e indirildi.

Yeni oranlar pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek.