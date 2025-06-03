Ekonomist ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Mayıs ayı enflasyon verisinin sürpriz yarattığını ve yıllık enflasyonun yüzde 36’nın altına gerilemesiyle birlikte Merkez Bankası’nın 19 Haziran’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi.

Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğu’nun açıklaması şöyle;

‘TÜİK mayıs ayı aylık enflasyonunu %1,53 olarak açıkladı ve yıllık enflasyon %36’nın altına geldi. Mayıs ayı enflasyon datası Merkez Bankası’nın elini rahatlattı ve 19 Haziran’da yapacağı toplantıda faiz indirimine kapı araladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra yaşanan türbülans sonrasındaki olağan toplantısını 17 Nisan’da yapmış ve politika faizini %42.5’ten %46’ya yükseltmişti.

Bugün açıklanan enflasyon rakamı ile yıllık enflasyonun %35.41’e gelmesiyle TCMB’nin politika faizi arasındaki makas 10 puanın üzerine çıktı.

Rezervlerin güçlenmeye başlamasının da verdiği destekle TCMB’nin 19 Haziran’da yapacağı Para Piyasası Kurulu toplantısında bir faiz indirimi yapmasını beklemek gerekir’