Amasya'da 4-8 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen U11-U13 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz Güney Serinyürek Tek Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Can Günsel ve Mirza Tabak da Çift Erkekler Kategorisinde Türkiye U11 Milli Takımında oynamaya hak kazandılar.

Amasya Spor Salonu’nda düzenlenen U11-U13 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden başarılı sporcumuz Güney Serinyürek Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Çift Erkekler kategorisinde mücadele eden Can Günsel ve Mirza Tabak da U11 Türkiye Milli Takımı’nda oynamaya hak kazandılar.

Ayrıca U13 kategorisinde mücadele eden Liza Tuğberk ve Ayza Yıldız çift kızlarda, Metin Açıkal ve Ayza Yıldız çifti de karışık çiftlerde Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler. U11 kategorisinde ise Cesur Denerel/Güney Serinyürek Çift Erkek, Alya Dincer/Irmak Servet Çift Kızlar ve Serin Önet ise hem Tek kızlar hem de karışık çiftlerde partneri Can Günsel ile Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.