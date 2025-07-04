Eylem yazılı açıklamasında, “kontrolsüz girişleri” eleştirerek, ülkedeki, "kriminal olayların, fakirleştirme, gericilik, torpil ve rüşvetin" arttığını iddia etti. Üst yönetsel kadroların "denetlenmediği ve hesap vermediğini" de savunarak bunu eleştiren Eylem, “Ne yazık ki bu tüm topluma sirayet etti” dedi.

Çağdaş, demokratik, laik, bilimsel eğitimin önemine işaret eden Eylem, ülkede bunlar yerine “ortaçağ karanlığı ve kültürü dayatıldığını” iddia etti.

Yasa dışı tarikat yurtlarına ve camilere göz yumulduğu, kuran kurslarında, vakıf, dernek, cemaat organizasyonlarında, çocuklara siyasal İslam dayatması yapıldığını da ileri süren Eylem, özellikle “kız çocuklarını koruması gerektiğini belirttiği devleti bunu yapmamakla” eleştirdi.

Türkiye’yi de eleştiren ve "kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin artmasına zemin oluşturacak politikalar uygulamakla” suçlayan Eylem, “Ülkemizde, kadınların, kız çocuklarının, çocukların, hayvanların her türlü şiddete, istismara maruz kaldığı, fakirleştirilen; anti demokratik, uygulamalar, baskı ve tehditlerle, korkuyla, şiddetle, hapisle, gözaltıyla, terbiye edilmek istenen halkın oluşturduğu toplum modeli yaratılmaya çalışıyor” iddiasında bulundu.