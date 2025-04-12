Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve destek veren örgüt, siyasi parti ve sendikalar Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’ne karşı pazartesi günü itibarıyla “eylem ateşini yakacaklarını” duyurdu.

Örgütler, tüzükte yapılan değişikliklerin hükümet tarafından geri çekilmemesi halinde eylemlilik sürecinin devam edeceğini ve genel grev dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceklerini açıkladı.

Eylem takvimi ve programının örgüt temsilcilerinin yapacağı toplantının ardından duyurulacağı kaydedilerek, tüm halka mücadeleye katılım ve destek çağrısında bulunuldu.

KTÖS ve KTOEÖS, destek veren örgüt, siyasi parti ve sendikalarla birlikte “gericiliğe ve dayatmalara karşı yeni yol haritası”nı duyurmak amacıyla KTOEÖS binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, toplumda kamplaşma ve cepheleşme yaratmak amacıyla suni bir gündem oluşturulduğunu savundu. Maviş, “Konteynerlerde kırk kişilik sınıflarda eğitim gören çocukları dert etmeyenler, din ve vicdan özgürlüğü nutukları atıyor.” diyerek, gündemde olması gereken konuların açlık ve yoksulluk gibi sorunlar olduğunu belirtti.

Maviş, “Çocukların eğitim hakkını engellemeyin.” söylemlerine tepki göstererek, bu söylemlerin kurultay için eğitimi bir hafta erteleyenler tarafından dile getirildiğini öne sürdü. Disiplin Tüzüğü’nün Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğü hükmünü içeren 23. maddesine dayanılarak gerekçelendirildiğini kaydeden Maviş, buna karşın Anayasa’nın birinci maddesinde yer alan “laik cumhuriyet” ilkesinin göz ardı edildiğini savundu.

Bu düzenlemenin “özgürlük” adı altında başlatıldığını ancak ileride çocukların baskı altına alındığı, ayrımcılığın ve karanlığın örgütlendiği bir yapıya dönüşeceğini ileri süren Maviş, Türkiye’de yaşananların buna örnek teşkil ettiğini savundu.

“Direnmeye devam edeceğiz. Örgütleneceğiz ve başaracağız. Örgütlü halkın karşısında kimse duramaz.” diyen Maviş, bundan sonraki süreçte “sürprizlere hazırlıklı olunması” mesajını verdi.