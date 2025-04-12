Döviz yine yükseldi. KKTC’de dün serbest döviz piyasasında Euro 43.60 TL, Sterlin 49.90, TL Dolar 38.10 TL’den işlem gördü.

Öte yandan Euro, 2025 yılı ile birlikte Türk Lirası karşısında hızlı bir artış içerisine girdi. Euro hızlı artışıyla, diğer yabancı para birimlerinden ayrışırken, TL, dolayısıyla da vatandaş açısından sıkıntılar yaratan bu gelişme iyice belirgin hale geldi.

“Ekrem İmamoğlu” krizinde 44 TL’yi gören Euro, daha sonra 41 TL’nin altına kadar çekilmişti. Euro/TL dün bu kez “Trump” etkisiyle 43.60 TL’nin üzerine çıktı. Dün ayrıca Dolar 38.10; Sterlin de 49.90 TL’den satıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan tarihinde açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin yarattığı ekonomik çalkalanma, Türkiye ekonomisi ve Türk Lirası üzerinde de etkili olurken, KKTC açısından da yeni bir döviz depremini beraberinde getirdi. Tüm mal ve hizmetlerin dövize endekslendiği ülkede, iğneden ipliğe her şey durduğu yerde daha pahalı hale geldi.

2 Nisan ile 11 Nisan arasındaki 9 günlük sürede Euro TL karşısında yüzde 6.68 oranında; Sterlin yüzde 1.59 oranında; Dolar ise yüzde 0.55 oranında yükseliş gösterdi.

TÜRKİYE’Yİ DE VURDU

Türkiye’de ekonomistler, Trump’ın agresif ve öngörülemeyen dış politikası ile ticaret yaklaşımının, küresel piyasaları ciddi şekilde sarstığını vurguluyor. Bu dalgalanmalardan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ancak Türkiye’nin kendi iç politikası, yapısal sorunları ve bağımsız kurumsal yapısının zedelenmesi de sıkıntıların derinleşmesinde büyük rol oynadı.

Ekonomistler, Türkiye’nin yapısal reform eksikliği, yüksek dış borç ve siyasi riskler nedeniyle küresel dalgalanmalara karşı savunmasız kaldığı konusunda hemfikir.

TL TAHMİNLERİ HIZLI DEĞİŞTİ

Türkiye’de iç siyasal nedenlerle bozulan yatırım iklimi ve ekonomik göstergeleri, küresel piyasalardaki gelişmeleri ve TCMB'nin para politikası gibi faktörleri dikkate alan uluslararası kuruluşlar, TL ve enflasyon tahminlerini revize etti.

JP Morgan: 2025 yılı sonu için Dolar/TL beklentisini 45.50 TL olarak revize etti. Bu değişiklik, Türkiye'de beklenen faiz indirimleri ve küresel risk ortamındaki olumsuz gelişmelerle ilişkilendirildi. ​

Morgan Stanley: Dolar/TL’nin 2025 yılı ilk çeyrekte 36.50; ikinci çeyrekte 38; yıl sonunda 41 ve 2026 yılı sonunda da 44 olmasını bekliyor. Ayrıca, TL’nin Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacağını öngörüyor.

İnfo Yatırım: 2025 sonu için Dolar/TL kurunun 47.65 seviyesinde olacağını öngörürken, enflasyon tahminini de %28’e çıkardı.

Tahminler 2025 yılı sonunda Dolar/TL kurunun 40-47,65 arasında değişebileceğini gösterirken, Euro/TL’nin yılı 46-50 arasında; Sterlin/TL’nin de 51-56 TL arasında kapatması bekleniyor.