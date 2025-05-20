Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun ikinci devresinde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde futbol A takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenen Evren Bahtıkara, sezonun sona ermesiyle birlikte camiaya duygusal bir veda mesajı yayımlayarak görevinden ayrıldı.

Evren Bahtıkara’nın mesajı şöyle:

“Teşekkürler Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü. 2024-2025 sezonunun ikinci devresi zor bir görev üstlendiğim bu güzel camiada malesef ligi istediğimiz yerde bitiremedik ama bu zorlu yolculukta dostlukları kalıcı çok güzel insanları hem tanıma hem birlikte çalışma fırsatım oldu. Mesleki yönden da çok büyük ve farklı tecrübeler kazandığım bir süreç oldu benim için. Teşekkürler her şey için...”