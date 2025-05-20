Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu mücadele eden kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe 2024-2025 sezonu “Şampiyon” olarak 9 yıl aradan sonra süper lige yükseldi. Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan elde edilen şampiyonluk “Tarihi Şampiyonluk” olarak nitelendirdi. Mormenekşe sezona Metin Menekşeli başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın başına teknik direktör Ahmet Ogan, yönetiminde yardımcı antrenör Ertan Bulut, yardımcı antrenör ve Kondisyoner Doğukan Raif Tuğcu, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile lige başlanıldı. Kıbrıs Türk Futbol Kulüpleri arasında önemli yeri olan ve 1952 de kurulan 73 yıllık mazisi olan Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ligde önemli hedef ortaya koyarak, sportif başarıya ulaşmak için yola çıkıldı.

SEZON ÖNCESİ TRANSFERLER

Sezon öncesinde mevcut kadroya Metin Menekşeli ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ahmet Ogan’ın raporu doğrultusunda Sami Ergazi, Cenker Yazar, Mehmetali Öztemiz, Cafer Özerdemli, Haluk Çakar, Justıce Amenyaglo, Aygün Tosun, Arda Maydon, Mehmet İnce, Isaac Owusu, İsmet Özalp transfer ederek lige başlanıldı.

HEDEF SÜPER LİG

Sezon öncesi 1. hazırlık dönemi çalışmalarına 29 Temmuz’da (2024) başlayan Mormenekşe teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Ertan Bulut, yardımcı antrenör ve Kondisyoner Doğukan Raif Tuğcu, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde devam etti. Yeni sezonda kurmuş oldukları kadro yapısı içerisinde gelecek vaat eden genç isimleri yanına tecrübeli futbolcuların da kadroya dahil edilerek genç, koşan, mücadele eden, sonuca ulaşabilecek takım yaratma amacında olduklarını ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, hedefin ise süper lig olduğunu sezon başından itibaren açıkladığına vurgu yaptı.

BURDUR KAMPI BAŞARIDAKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR

29 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilen kampın çok verimli geçtiğini vurgu yapan teknik direktör Ahmet Ogan, kampta futbolcuların istekli, arzulu, gayretli ve disiplinli bir şeklide çalışmaları lig öncesi umut verici olduğunu belirtti. Kampta yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog içerisinde olması, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını gelişmesi, moral motivasyonun artmasını sağlandığını, lig öncesinde olumu sinyaller verdiğini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Burdur Lavanta Tepesi Otel’deki kampın başarıdaki en önemli faktörlerin başında geldiğinin altını çizdi.

LİGE BAŞLANGIÇ KÖTÜ, DEVRE SONU MÜKEMMEL

Lige mağlubiyetle başladıklarını, ilk haftalarda istenilen puanları alamadıklarını, ilk sekiz haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan 9. Haftadan itibaren içeride Düzkaya galibiyeti ile çıkışa geçtiklerini belirtti. Ahmet Ogan, ilk devrenin son yedi maçının tamamını da kazanarak 7 maçlık seri yakaladıklarına vurgu yaptı. Ligde 9. Haftada lider Küçük Kaymaklı’nın 2 puan gerisinde 5. Sırada olduklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, 10. Haftadan itibaren lider Küçük Kaymaklı ile aynı puanda kafa kafaya 4 hafta birlikte götürdükleri yarışı 14. Haftada Yeniboğaziçi derbisini kazanarak liderlik koltuğuna oturduklarını, son hafta maçını da kazanarak ilk devreyi 34 puanla lider tamamladıklarını ifade etti. İlk devrede hedeflenen puanın üzerinde puanlar aldıklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan ilk devre çok iyi geçtiğini belirtti. Ahmet Ogan, Daikin Kıbrıs Kupası 1. turda Aksa süper ligi ekiplerinden Alsancak Yeşilova’ya elenerek kupada sürecinin de sonlandığını söyledi.

AYRILIKLAR

Mormenekşe’de Sami Ergazi ligin 6. Haftasında, Gökay Alpçoğay, Sami Yahat devre arasında takımdan ayrıldıklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, devre arasında tek ve nokta transfer olarak Bülent Tur’u transfer ettiklerine vurgu yaptı.

DEVRE ARASI İYİ HAZIRLANDIK

Ligin ikinci devresi için takım olarak yapılan antrenmanlar ve hazırlık maçları ile çok yoğun çalışarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Ahmet Ogan, devre arasındaki birliktelik moral motivasyonu ve konsantreyi üst seviyeye çıkarıldığına vurgu yaptı. Her zaman ligin ikinci devresinin çok zor geçtiğinin bilinci içerisinde olduklarını belirten Ahmet Ogan, çok iyi çalışarak, devre arası hazırlığı iyi geçirerek ikinci devreye iyi başladıklarını belirtti.

İNANÇ VE MÜKEMMEL SONUÇ

Ligin ikinci devresine Serveroğlu Geçitkale maçı ile iyi bir başlangıç sonrasında gelen Lapta mağlubiyeti moralleri bozduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, sonrasında 9 haftalık süreç içerisinde alınan 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle elde edilen puanlarla birlikte ligde şampiyonluk adına önemli adımların atıldığının altını çizdi. Cezalı oldukları ve Cihangir Stadında oynadıkları Mustafa Hacıali Yılmazköy maçını farklı kazanarak ligin bitimine 3 hafta kala “Süper Lige yükselmeyi” garantilediklerini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, Çanakkale deplasmanında da farklı kazanarak ligin bitimine 2 hafta kala “şampiyonluklarını” ilan ettiklerini söyledi.

“TARİHE GEÇEN, ÇOK ANLAM İFADE EDEN ŞAMPİYONLUK”

Aksa 1. ligde Süleyman Göktaş Sezonunda mücadele eden kırmızılı yeşilli ekip Mormenekşe olarak lig süreci içerisinde mevcut kadroya yeni katılan oyuncular arasında birlik beraberliğin sağlanması adına mental, psikolojik ve takım olma yolunda başkan Metin Menekşeli, yönetim, yardımcı antrenör Ertan Bulut, yardımcı antrenör ve Kondisyoner Doğukan Raif Tuğcu, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’la birlikte çok uğraş vererek yoğun mesai harcadıklarını belirten Ahmet Ogan, takımın her geçen hafta artan performansı ilk devrenin son haftalarında, ikinci devrenin başındaki 8 haftalık seri galibiyetler hedefe giden yolda çok önemli işler yapıldığına vurgu yaptı. Son haftalarda alınan galibiyetler öncesinde süper lige terfi, sonrasında gelen şampiyonluk tarihe geçen çok anlam ifade eden şampiyonluk olduğunu söyledi. Mormenekşe’nin 73. Yıllık kulüp tarihinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 70. Yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olarak tarihe geçtiklerini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, 9 yıl aradan sonra yeniden süper ligde oynayacaklarını, sezon başında koymuş oldukları süper lig hedefine ulaştıkları için çok mutlu ve huzurlu olduğunun altını çizdi.

Mormenekşe’de bazı alışkanlıklardan vazgeçildiğini, ezberleri bozarak, hiçbir zaman inancımızı yitirmeden hikayemizi yazmaya devam ettik diyen Ahmet Ogan, bu başarı “Tarihi Şampiyonluk” dur diyerek, elde edilen tarihi lig şampiyonluğu ile kulüp tarihine yazılı olarak geçmenin ayrı gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.