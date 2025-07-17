Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren Evkaf İyilik Gönüllüleri, yürüttükleri çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal fayda sağlamaya devam ediyor.

Gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi hastalar için tıbbi malzeme teminine katkıda bulundu. Çevre duyarlılığı kapsamında çeşitli kurumlardan topladıkları plastik atıkları geri dönüşüme kazandırarak sürdürülebilir bir çevre için farkındalık yarattılar.

Ayrıca Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde kapılar üzerinde yer alan yönlendirme etiketlerini yenileyerek hasta ve ziyaretçilerin hastane içinde daha kolay yön bulmalarına destek oldular.

Toplumsal dayanışmanın bir başka örneği olarak, Lefke Avrupa Üniversitesi akademisyenleri tarafından bağışlanan gıda malzemeleri Kalkanlı Yaşam Evi’ne teslim edildi.

Küçük adımlarla büyük etkiler yaratmayı amaçlayan Evkaf İyilik Gönüllüleri, gönüllülüğün ve toplumsal duyarlılığın gücünü bir kez daha ortaya koydu.