Necati KÜLAHLILAR
Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 4. Ayağı, hafta sonu Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan NEU Event Park’ta gerçekleşti Cumartesi Semi –Pro Kategori yarışı, Pazar günü ise Pro kategori yarışı yapıldı.
Türkiye ve yurtdışından gelen elit drift pilotlarının yarıştığı 4. Ayakta pro kategorisinde şampiyonluğa Fahim Reza ulaştı.
Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 4. Ayağı’nda ilk 4 sıra şöyle oluştu:
1. Fahim Reza
2. Altan Çocuk
3. İbrahim Yücebaş
4. Ahmet Bağrıaçık