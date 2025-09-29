Stadyum: Dr.Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Ali Orçan, Furkan Türk

MTG: Ufuk, Bünyamin(30.Dk Zihni),Gökcan, Emre Kuvvetlişahin,Orkhan, Mehmet Türlü, Traore, Nevzat(70.Dk Sapara),Wesley(30.Dk Mehmet Erol), Hüseyin Deynekli(85.Dk Atay), Andy

Cihangir: Türkkan, Uğur, Selçuk, Yusuf, Sercan, Ali Öztürk(86.Dk Eray), Hakan, Yakup, Hasan Ulukök (59.Dk Ebuka), Babacar, Meye(90+1.Dk Fikret)

Kırmızı kart: 51.Dk Yakup ( Cihangir)

Goller: 55.Dk Andy,60.Dk Mehmet Gürlü( MTG)-5.Dk Selçuk,9 ,40 be 74.Dk Meye,88.Dk Ebuka (Cihangir)

AKSA Süper Lig'de 2. Haftanın kapanış maçında Mağusa Türk Gücü, Cihangir'i konuk etti. Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan ve Turgay Misk'in yönettiği maçı kalabalık bir futbol sever kitlesi izledi.

5.Dk: Cihangir’de kullanılan köşe atışında Selçuk kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. MTF 0-1 Cihangir

9.Dk: Cihangir atağında Yusuf Beyazi’nin pasında savunma arkasına sarkan Meye’nin vuruşunda top filelere gitti. MTG 0-2 Cihangir

21.Dk: Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Ali Öztürk, kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak Ufuk gole izin vermedi.

40.Dk: Cihangir atağında Babacar topu kontrol edip soldaki Hasan Ulukök’e aktardı. Onun ortasında arka direkte Meye vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 0-3 Cihangir

51.Dk: Cihangir’de Yakup rakibi Mehmet Erol’a yaptığı faul sonrasında direk kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

55.Dk: MTG atağında Hüseyin Deynekli sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Andy’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. MTG 1-3 Cihangir

60.Dk: MTG atağında sol kanatta topla buluşan Mehmet Gürlü ceza alanı dışından vurdu ve topu filelere gönderdi . MTG 2-3 Cihangir

74.Dk: Cihangir atağında Meye rakiplerinden şık çalımlarla birer birer sıyrılıp ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi . MTG 2-4 Cihangir

88.Dk: Cihangir atağında Eray’ın pasıyla sağdan ceza alanına giren Ebuka vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 2-5 Cihangir