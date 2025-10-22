Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal (Juju), sahte diploma soruşturmasında isminin geçmesinin ardından bir kez daha tartışmaların odağında.

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan iddialara göre, Ünal’ın üzerine kayıtlı çok sayıda taşınmaz malı farklı kişilere devrettiği ve banka hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardığı öne sürüldü.

Seçim sürecinde sosyal medyada aktif bir şekilde yer alan Ünal’ın, son günlerde tüm hesaplarını kapatmış olması da dikkat çekti.

Hakkında iddianame hazırlanan ve yargı süreci devam eden Ünal, sahte diploma dosyasında “oyun kurucu isimlerden biri” olmakla suçlanmıştı.

Başbakan Ünal Üstel’e yakınlığıyla bilinen Fatoş Ünal, bugünlerde hem parti tabanında hem de kamuoyunda eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Öte yandan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan Fatoş Ünal (JUJU) hesaplarını geçici olarak askıya aldığını belirterek, seçim sonrası evde detoks yaptığını söyledi.

Juju, "Dükkanımı da kardeşimin nişanı öncesi kapatıp tadilata aldım. O dükkanın tadilat ile daha modernize edilmesi gerekiyordu." dedi.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Ünal, "Dükkan bir aydır tadilatta. Benim ada aşkım kimseninkine benzemez. Seviyorum sizi. Seviyorum ülkemi. Herkese sevgiler!” dedi. Ünal, “Mutluyuz ve bizi huzursuz etmeyin. Gündeminizi ve enerjinizi bana harcamayın. Kendinize ve ailenize haksızlık etmeyin ve ailenize zaman ayırın” dedi. Ünal, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Buradayım, hayatıma devam ediyorum.” dedi.