banner583
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
13 0
 
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
141 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
48 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
15 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
43 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
13 0
banner661
banner726

Solo Türk ekibi Cumhuriyet coşkusunu ikiye katlayacak

banner476

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solo Türk gösteri ekibi gösteri uçuşu yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek pazartesi günü kutlamalar çercevesinde gösteriler yapacak

banner714
Solo Türk ekibi Cumhuriyet coşkusunu ikiye katlayacak
banner721

Cumhuriyet Bayramı’nın 38’inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solo Türk gösteri ekibi gösteri uçuşu yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Solo Türk gösteri ekibi pazartesi günü saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Tören Alanı’nda resmi tören geçişi esnasında gösteri uçuşu yapacak. 

Aynı günün devamında Solo Türk gösteri ekibi saat 15.30’da Girne Atatürk Meydanı’ndan izlenebilecek bir gösteri düzenleyecek.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.