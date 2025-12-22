Telsim çalışanlarının her yıl gönüllülük amacıyla gerçekleştirdiği Dilek Ağacı Projesi, bu sene Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki özel gereksinimli bireyler için gerçekleşti.

Telsim çalışanlarının aldığı hediyeler, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Gönüllüleri Ekibi tarafından kuruma götürülerek, teslim edildi.

SEFER TÜZ: “KADINLAR, ENGELLİ BİREYLER VE ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ İŞ BİRLİĞİNDE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE DE KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞIZ.”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim çalışanları olarak beş yıldır Dilek Ağacı projesini hayata geçiriyor olmaktan dolayı gururlu ve mutlu olduğunu aktardı. Tüz, “Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hizmet alan özel gereksinimli gençlerimizle yılbaşı vesilesiyle bir araya gelmek, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için son derece kıymetliydi.” dedi.

Kurumsal sorumluluğumuzu yalnızca sunduğumuz hizmetlerle değil, topluma karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle de yerine getirmeye önem veriyoruz diyen Tüz, bu tür çalışmaların, çalışanlar arasındaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğine ve toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığına inandığını aktardı.

Tüz, “Dilek Ağacı projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz anlamlı ziyaretimizde, bizleri içtenlikle ağırlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Sayın Alev Ecevit’e, ve Engelsiz Yaşam

Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Sorumlusu Cemaliye Pirgot ve çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Topluma değer katan projelerin ancak samimi ve sürdürülebilir iş birlikleriyle mümkün olabileceği anlayışına inandığını dile getiren Tüz, “Kadınlar, engelli bireyler ve çocuklar başta olmak üzere, sosyal sorumluluk projelerimizi Sosyal Hizmetler Dairesi iş birliğinde önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

ALEV ECEVİT: “YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜM VE HİSSETTİKLERİ DEĞER DUYGUSU, BU ANLAMLI PROJENİN NE KADAR YERİNDE VE UMUT VERİCİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ.”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Sorumlusu Cemaliye Pirgot, bu anlamlı katkıdan dolayı Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’e ve tüm Telsim çalışanlarına teşekkürlerlerini ileterek, benzer sosyal sorumluluk projelerinde iş birliğinin devam etmesi temennilerinde bulundular.

Ecevit, “Bu yıl dilek ağacı projesi kapsamında kurumumuzun seçilmesi bizler için çok kıymetliydi. Engelli bireylerimiz, kendileri için özenle hazırlanan hediyeleri alırken büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadılar. Yüzlerindeki tebessüm ve hissettikleri değer duygusu, bu anlamlı projenin ne kadar yerinde ve umut verici olduğunu bir kez daha gösterdi.” dediler.