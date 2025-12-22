Cumhurbaşkanlığında “Yeni Yıl Basın Resepsiyonu” yapıldı
TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı ile TAK Yönetim Kurulu Üyesi ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın da katıldığı kutlamada, konuşmaların ardından Ajans’ın 52’nci yıl pastası kesildi.

-Gürdallı

Etkinlikte konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, çalışanlara “Bu başarı sizindir.” diyerek, personelin çok kalifiye olduğunu ve fedakarca çalıştığını belirtti. Gürdallı, mevcut sayıdaki personelle çok iyi iş çıkarıldığını da ekledi.

-Mutluyakalı

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı ise, 52 yıldır Ajans’a hizmet verenlere minnettarlığını dile getirdi, “Nice 52’lere.” dedi.

-Bengihan

TAK Yönetim Kurulu Üyesi ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, TAK’ın çalışanların emeği ve alın teri ile bugünlere geldiğini belirterek, çalışanlara teşekkür etti. Bengihan, TAK’a nice yıllar diledi.