TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı ile TAK Yönetim Kurulu Üyesi ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın da katıldığı kutlamada, konuşmaların ardından Ajans’ın 52’nci yıl pastası kesildi.

-Gürdallı

Etkinlikte konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, çalışanlara “Bu başarı sizindir.” diyerek, personelin çok kalifiye olduğunu ve fedakarca çalıştığını belirtti. Gürdallı, mevcut sayıdaki personelle çok iyi iş çıkarıldığını da ekledi.

-Mutluyakalı

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı ise, 52 yıldır Ajans’a hizmet verenlere minnettarlığını dile getirdi, “Nice 52’lere.” dedi.

-Bengihan

TAK Yönetim Kurulu Üyesi ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, TAK’ın çalışanların emeği ve alın teri ile bugünlere geldiğini belirterek, çalışanlara teşekkür etti. Bengihan, TAK’a nice yıllar diledi.