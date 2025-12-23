Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, 26–27–28 Aralık tarihlerinde Bellapais Köy Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üç günlük etkinlikte yeni yıl ruhunu yansıtan stantlar, aktiviteler ve alışveriş olanakları bir araya gelecek.

Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek etkinliğe katılımı kolaylaştırmak amacıyla Girne Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs servisleri de sağlanacak. 26–28 Aralık tarihleri arasında, Girne Baldöken Otoparkı’ndan Bellapais Festival Alanı’na karşılıklı olarak düzenlenecek servisler sayesinde ziyaretçiler pazara ulaşabilecek.