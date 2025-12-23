Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe UBP milletvekilleri Hasan Taçoy ve Sadık Gardiyanoğlu, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, kurum ve kuruluş temsilcileri ile BRTK çalışanları katıldı.

Etkinlikte sırasıyla, BRTK’nın kuruluşunun 62. yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan Bayrak Senfonik Marşı’nın videolu dinletimi, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un konuşması ve Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin “Sesin Yolculuğu” isimli konseri yer aldı.

Etkinlik, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk Tarih Kurumu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özcan, eski Kültür Bakanı, Araştırmacı – Yazar İsmail Bozkurt, AÖA Başkanı, TDK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner Konedralı, Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Yorulmaz, Emekli BRTK Spikeri ve Yazar Sevil Emirzade, TV-Program Yapımcısı, Araştırmacı-Yazar Eralp Adanır ve Program Yapımcısı ve Sunucusu Ayşe Barbaros’un konuşmacı olarak yer aldıkları “Bayrak’la Sesin Büyüsünde 62. Yıl-Medyada Türk Dilinin Gücü ve Sorumluluğu” Paneli ile devam etti.

Panel sonrasında, BRTK yayınlarına katkıda bulunan uzman kişilere teşekkür belgelerinin takdimi yapıldı. Etkinlik katılımcılara yönelik kokteylle son buldu.

Etkinlik kapsamında, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Beyaz Salon Fuayesi'nde Proje Koordinatörlüğünü BRTK Eğitim, Kültür Yayınları Amiri Betül Arslan Akkuş'un yürüttüğü "Bayrağın ve Sesin Büyüsünde 62 Yıl" isimli fotoğraf sergisi de yer aldı.

-Özkurt: “Bayrak Radyosu Kıbrıs Türk halkı için bir ses, bir umut ve büyük bir moral kaynağı oldu”

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt etkinlikte yaptığı konuşmada, kurumun yalnızca haber vermek ya da yayın yapmakla görevli olmadığını aynı zamanda topluma karşı dil, kültür ve değerler konusunda önemli bir sorumluluk taşıdığını kaydetti. “Kullandığımız dil bizim en güçlü araçlarımızdan biridir.” diyen Özkurt, dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını; bir toplumun kimliği, hafızası ve ortak paydaşı olduğunun altını çizdi.

Özkurt, Bayrak Radyosu'nun tarihsel bir rolü olduğunu da işaret ederek, Bayrak Radyosu’nın 1963 olaylarının hemen sonrasında ‘Bayrak, bayrak, bayrak’ anonsuyla yayın hayatına başladığını anımsattı.

Bayrak Radyosu’nun Kıbrıs Türk halkı için yalnızca bir radyo değil, bir ses, bir umut ve büyük bir moral kaynağı olduğunu vurgulayan Özkurt, “O gün verilen bu yayın Kıbrıs Türkü'ne yalnız olmadığını hissettirmiş, toplumsal direnci ve birlik duygusunu güçlendirmiştir.” dedi.

Özkurt, bayrak kelimesinin Türkçe'de yalnızca bir sembol olmadığına da dikkat çekerek, “Bayrak, bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve ortak kimliği temsil eder. Aynı zamanda bir milletin onurunu, varlığını ve sürekliliğini de simgeler.” şeklinde konuştu. Kurumun adında yer alan bayrak kelimesinin kendilerine taşıdıkları büyük sorumluluğu hatırlattığını da kaydeden Özkurt, kamu yayıncılığı yapan bir kurum olarak Türkçeyi doğru, sade ve özel kullanmanın tarihsel misyonlarının doğal bir uzantısı olduğunu söyledi.

Kendilerinin ekranlarda, mikrofon başında ya da yazılı içeriklerde kullandıkları her kelimeyle topluma örnek olmak zorunda olduklarını da belirten Özkurt, özellikle genç kuşakların dili büyük ölçüde medya aracılığıyla öğrendiklerini anımsattı.

Özkurt, konuşmasının sonunda, Bayrak Radyosu'nun kuruluşunda bugününe kadar emeği olanlara ve Kurum çalışanlarına teşekkür etti.