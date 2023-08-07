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Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor

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Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor
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Lefke Belediyesi'nin düzenlediği Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta golf turnuvası ile başlıyor, Şenliklerde 20 Ağustos’a kadar pek çok sportif, sanatsal etkinlikler, dans gösterileri yer alacak.
  
Lefke Şenlikleri kapsamında golf turnuvası, futbol, basketbol turnuvası, sporting, balık ve okçuluk yarışması; konserler ve sanatsal etkinlikler yapılacak.
 
Lefke’nin kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle 16 Ağustos’ta Lefke Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.
 
Hafta içerisinde bazı grupların dans gösterileri yer alacak, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası,  Grup Frekans ve Sinan Güzen konser verecek. Konserler  16 Ağustos Zafer Stadyumunda  gerçekleşecek.
 
Etkinlik yerinde seramik atölyesi de açılacak.
 
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