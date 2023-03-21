Girne Belediyesi okuma etkinliği düzenliyor

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Uluslararası bir eğitim kuruluşu olan CISSE’nin (Cyprus International  Social Sciences  Education) ”Ne Yapabiliz” söyleşilerinin ilki  “Hukuk ile Ne Yapabiliriz?” başlığı altında gerçekleştirildi.


CISSE’den verilen bilgiye göre, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ve eski Yüksek Yönetim Denetçisi  Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı  Hasan Esendağlı, insan hakları aktivisti  Öncel Polili ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Assist. Prof.Dr. Nurn Gündüz’ün konuşmacı olduğu söyleşinin moderatörlüğünü hukukçu Tacan Reynar yaptı.
Özellikle Türkiye’de devam eden Isias Otel davasında son durumun ne olduğu, olası sonuçların ve izlenecek sürecin neler olabileceği yönünde etraflı tartışmaların yapıldığı söyleşide, idarenin denetlenmesi sorunları, siyasilerin anayasanın ihlal edilebilirliği üzerine yaptıkları açıklamaların hukuk devleti ilkesine verdiği zararlar, mahkemelerde yaşanan sıkıntılar, liyakat sorunu gibi birçok konu başlığı altında tartışmalar yapıldı.




Başsavcılık kaynaklı sorunların, ifade özgürlüğü aleyhine açılan davalar, inşası devam eden Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na izinsiz olduğu nedeniyle nasıl ve hangi yollardan hukuki olarak müdahale edilebileceği, yetki aşımı yapılarak kullanılan yasa gücünde kararnameler gibi daha birçok konuda yapılan tartışmalar sonunda katılımcılar “Hukuk İle Ne Yapabiliriz?” sorusunu cevapladı.




Katılımcılar özellikle idarede yer alan liyakat sorununun, yargı içinde de yer aldığını, buna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini, sivil toplumla gerek akademinin gerekse de uygulama yapan avukatların daha fazla iş birliğinde bulunmasının zorunluluğunu, polis kaynaklı sorunların çözümü için Başsavcılığın yetkilerinin artırılması gerektiğini ancak orada da liyakat sorunun çözülmesinin elzem olduğunu, hukukun birçok konuda çare üretebildiğini ancak her sorunu çözmek için çıkış yolu olmadığını, bazı konularda siyasetin yarattığı sorunların vatandaşın etkin tepkisiyle veya demokratik yollar kullanılarak çözülmesi gerekliliğini vurguladılar.



CISSE’nin “Ne Yapabiliriz?” söyleşileri yarın saat 18.00’de KTAMS Barış Salonu’nda “Ekonomi ile Ne Yapabiliriz?” başlığı altında sürecek.




CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Devrim Barçın, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile ekonomist Mertkan Hamit’in  konuk olarak katılacağı etkinliğe  ilgi duyan herkesin katılabileceği bildirildi.
 
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