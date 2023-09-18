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Dizdarlı’nın yeni kitabı "Lambousa Prensesi" yarın tanıtılıyor

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Dr. Bülent Dizdarlı'nın son romanı "Lambousa Prensesi"nin tanıtım söyleşisi yarın saat 19.00'da, Yenikent'deki Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasındaki Med Club'ta yapılıyor.

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Dizdarlı’nın yeni kitabı "Lambousa Prensesi" yarın tanıtılıyor
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Etkinlikte, yayınevi ve yazarın konuşmalarının yanı sıra kitap satışı da yapılacak ve okurlar, yazara soru ve yorumlarını iletip kitaplarını imzalatabilecek.
Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini ustalıkla bir araya getiren "Lambousa Prensesi", şiddete uğrayan genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyuyor.
Dizdarlı kitabını, “şiddet gören tüm kadınlara, şiddetin son bulması dileğiyle” ithaf etti.
 
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