Dizdarlı’nın yeni kitabı "Lambousa Prensesi" yarın tanıtılıyor

Etkinlikte, yayınevi ve yazarın konuşmalarının yanı sıra kitap satışı da yapılacak ve okurlar, yazara soru ve yorumlarını iletip kitaplarını imzalatabilecek.
Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini ustalıkla bir araya getiren "Lambousa Prensesi", şiddete uğrayan genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyuyor.
Dizdarlı kitabını, “şiddet gören tüm kadınlara, şiddetin son bulması dileğiyle” ithaf etti.
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