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Berkay fırtına gibi esti

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Merit Royal Diamond Otel’de sahne alan Berkay, başarılı repertuvarı ve sahne şovları ile fırtına gibi esti

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Berkay fırtına gibi esti
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Kuzey Kıbrıs’ın en gözde otellerinden Merit Royal Diamond, Cumartesi akşamı, Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Berkay’ı sahnesinde ağırladı. 
Ünlü sanatçı, Merit Royal Diamond sahnesinin görkemli atmosferinde iki bin hayranı ile buluştu.  
Dans grubunun gösterisi ile başlayan konserine en hit parçalarından “İnanırım” ile giriş yapan Berkay, “Bu gece eğlence garanti” diyerek Merit Royal Diamond’daki sevenlerini selamladı. Dillerden düşmeyen şarkılarını konser boyunca hayranlarıyla hep birlikte seslendiren Berkay; Barış Manço, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Sezen Aksu, Hande Yener ve Yıldız Tilbe’den seçtiği duygusal parçalarla da nostalji rüzgarı estirdi. 
Berkay’ın hareketli parçalarıyla enerjinin bir an olsun düşmediği gecede, konuklar dans ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. 
Samimi tavırları ve keyifli sohbetleri ile kendisine bir kez daha hayran bırakan Berkay, başarılı repertuvarı ve sahne şovları ile Merit Royal Diamond’da fırtına gibi esti. 
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Berkay, “Kesin İzmirli” şarkısı ve hayranlarının yoğun alkışları ile konserini tamamladı.
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