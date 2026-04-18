Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda er göreviyle askerlik yaptığı 2012 yılında hayatını kaybeden Ertuğrul Dokuyucu’nun baskı ve şiddet nedeniyle intihara sürüklendiğine dair ailesinin şikayeti üzerine açılan davada yalancı tanıklık yapan eski uzman çavuş Vural Yavuz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç, sanığın Ertuğrul Dokuyucu’nun ölümüne ilişkin davada iddia makamının tanığı olarak dinlendiğini söyledi. Yargıç, sanığın mahkemede Asteğmen isminin baş harfleri A.A. ile Ertuğrul Dokuyucu arasında olay günü intihardan önce yaşanan tartışmayı gördüğünü söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın daha sonra olayı görmediğini, sadece Dokuyucu’dan duyduğunu söylediğini belirtti. Yargıç, sanığın; asteğmen tarafından Dokuyucu’ya sert zeminde sürünme cezası verildiğini bu ifadesini de değiştirerek, eğitimin yumuşak zeminde verildiğini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın askeri mahkemede verdiği sahte beyanların adaleti yanıltıcı nitelik taşıdığını belirtti. Yargıç, sanığın yargılandığı suçun 7 yıl hapis öngördüğünü belirtti ancak sanığın pişman olmasını, sabıkasız oluşunu değerlendirdikten sonra 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.