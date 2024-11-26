Polis Basın Bülteni’ne göre olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Aralarında yaşanan tartışma sonrası H.K.(E-31), eski kız arkadaşına hitaben şiddet kullanma tehdidinde bulunarak, kullanımındaki araca rızası dışında binmesini sağladı. H.K., söz konusu şahsı daha sonra araçtan inmesine müsaade etmeyip, zorla başka bir yere götürmek suretiyle kanunsuz olarak alıkoydu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.