Aksa Süper Lig’de kötü sonuçlar alarak ligin dibine yerleşen Karşıyaka Spor Kulübü, teknik direktör Esin Sonay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunularak, Sonay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Teknik direktör Esin Sonay da yaptığı açıklamada, Karşıyaka camiasına ve taraftarlarına teşekkür ederek, “Bu süreçte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Karşıyaka’ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarına hız verirken, taraftarlar da takımın bu geçiş sürecini en az hasarla atlatması için desteklerini sürdürüyor. Kulübün yeni teknik direktörünü kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.