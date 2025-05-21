Süper Lig ekibi Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü başkanı İbrahm Beyazbayram, Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü’ne araziler tahsis edildiğini açıkladı. Beyazbayram, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun katılımıyla yapılan toplantıda Esentepe bölgesi sınırları içerisinde yer alan bazı arazilerin kulübün kullanımına resmen tahsis edildiğini açıkladı.

İbrahm Beyazbayram’ın açıklaması şöyle:

“Esentepemize Müjde!

Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü olarak, uzun yıllardır kendi ayakları üzerinde duran ve kurumsal bir yapı hedefiyle ilerleyen kulübümüz adına önemli bir gelişme yaşanmıştır.

Başbakanlık Müsteşarı Sn. Hüseyin Cahitoğlu’nun katılımıyla bugün imzalanan protokol kapsamında, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü kontrol ve yönetiminde, bölgemiz sınırları içerisinde yer alan araziler kulübümüzün kullanımına resmen tahsis edilmiştir.

Kulübümüzün daha iyi şartlarda, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak bu anlamlı destekten dolayı; spora verdiği önem ve katkıları için başta Başbakanımız Sn. Ünal Üstel’e, Başbakanlık Müsteşarı Sn. Hüseyin Cahitoğlu’na ve emeği geçen tüm yetkililere, Esentepe camiası adına en içten teşekkürlerimizi sunarız.”