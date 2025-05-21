Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan Teknik Direktör/Antrenör kurslarının tarihleri belli oldu. Vizelerini tamamlayan (3 sezon) antrenörler kurslara başvuruda bulunabilecek.
Kurs tarihleri ve ücretleri şu şekilde;
TEKNİK DİREKTÖR KURSU
Kurs Tarihleri: 16-27 Haziran 2025
Kayıt Tarihleri: 21 Mayıs – 4 Haziran 2025
Kurs Ücreti: 50.000 TL
A LİSANS ANTRENÖR KURSU
Kurs Tarihleri: 30 Haziran – 11 Temmuz 2025
Kayıt Tarihleri: 10-20 Haziran 2025
Kurs Ücreti: 40.000 TL
B LİSANS ANTRENÖR KURSU
Kurs Tarihleri: 14 – 25 Temmuz 2025
Kayıt Tarihleri: 23 Haziran – 4 Temmuz 2025
Kurs Ücreti: 30.000 TL
KALECİ ANTRENÖRÜ KURSU
Kurs Tarihleri: 14 – 25 Temmuz 2025
Kayıt Tarihleri: 23 Haziran – 4 Temmuz 2025
Kurs Ücreti: 30.000 TL
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
KTFF Kayıt Formu (Başvuru sırasında doldurulacak)
KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Sicil Kayıt Belgesi
Son aldığı antrenör diplomasının fotokopisi
Kayıt Ücreti
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