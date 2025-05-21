Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan Teknik Direktör/Antrenör kurslarının tarihleri belli oldu. Vizelerini tamamlayan (3 sezon) antrenörler kurslara başvuruda bulunabilecek.

Kurs tarihleri ve ücretleri şu şekilde;

TEKNİK DİREKTÖR KURSU

Kurs Tarihleri: 16-27 Haziran 2025

Kayıt Tarihleri: 21 Mayıs – 4 Haziran 2025

Kurs Ücreti: 50.000 TL

A LİSANS ANTRENÖR KURSU

Kurs Tarihleri: 30 Haziran – 11 Temmuz 2025

Kayıt Tarihleri: 10-20 Haziran 2025

Kurs Ücreti: 40.000 TL

B LİSANS ANTRENÖR KURSU

Kurs Tarihleri: 14 – 25 Temmuz 2025

Kayıt Tarihleri: 23 Haziran – 4 Temmuz 2025

Kurs Ücreti: 30.000 TL

KALECİ ANTRENÖRÜ KURSU

Kurs Tarihleri: 14 – 25 Temmuz 2025

Kayıt Tarihleri: 23 Haziran – 4 Temmuz 2025

Kurs Ücreti: 30.000 TL

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

KTFF Kayıt Formu (Başvuru sırasında doldurulacak)

KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Sicil Kayıt Belgesi

Son aldığı antrenör diplomasının fotokopisi

Kayıt Ücreti

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