Futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüpler, hazırlık maçlarıyla da güçlerini sınayıp, eksiklerini görüyorlar.
AKSA Süper Lig ekibi Esentepe, AKSA 1. Lig takımı Serveroğlu Geçitkale Günay Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 7-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.
Sezon öncesi form grafiğini yükselten Esentepe, etkili hücum futbolu ve golcü oyuncularının performansıyla taraftarına umut verdi.
İki takımın Erdal Barut Stadında oynadığı ve Nurhan Kutlugün’ün yönettiği hazırlık maçında Esentepe, Geçtkale’y 7 – 0’lık oldukça farklı br skorla mağlup ederken, gollerin 5 tanesini denenen 18 yaşındaki sol kanat ve hücum oyuncusu Waheed kaydetti.
(Foto: Richard Beale)