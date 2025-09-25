KKTC Cimnastik Federasyonu’nun Girne Belediyesi ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği “Gelecek Biziz Cimnastik Şöleni”, bu yıl da 27 Eylül Cumartesi Günü 17:00 – 21 : 00 saatleri arasında Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Girne Belediyesi ile işbirliğinde düzenlenecek “Gelecek Biziz Cimnastik Şöleni’nin” ana sponsoru Erülkü Süpermarket oldu. Türkiye İş Bankası, Telsim, Media Life ve Alfa Sigorta’nın da sponsorluklarında gerçekleştirilecek “Erülkü Gelecek Biziz Cimnastik Şöleninde” bir ilk de yaşanacak.

Geleneksel olarak Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen “Erülkü Gelecek Biziz Cimnastik Şöleni”, yepyeni bir formatla izleyicilerle buluşacak. Alışılmışın dışında olacak olan bu yılki şölende 14 jüri üyesi görev yapacak. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda takımlar farklı kategorilerde ödüllendirilecekler.

Kategorilerde verilecek ödüller şöyle:

Telsim Özel Ödülü

En İyi Koreografi Ödülü

En İyi Kostüm Ödülü

En İyi Müzik Ödülü

En İyi Teknik Performans Ödülü

En iyi Yaratıcılık Ödülü

En iyi Takım Ödülü

En iyi Akrobasi Ödülü

14 jüri üyesinin değerlendirmesi sonunda dereceye giren takımlara 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük kupaları takdim edilecek.