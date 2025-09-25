Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 10 yıllık süreçte toplam 1 milyar 609 milyon euro zarar etti.

EN ÇOK ZARAR EDEN FENERBAHÇE

Son 10 yıllık süreçte en fazla zarar eden kulüp Fenerbahçe oldu. 501.2 milyon euro zarar eden sarı-lacivertliler listenin tepesinde yer aldı. Fenerbahçe bu periyotta sadece 2023-2024 sezonunda kar etti.

BEŞİKTAŞ'IN ZARARI 397 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den sonra en fazla zarar eden kulüp ise Beşiktaş oldu. Söz konusu dönemde siyah-beyazlılar 397 milyon euro zarar etti.

GALATASARAY'IN ZARARI 391 MİLYON EURO

Son 10 yılda Galatasaray'ın zararı ise 391 milyon euro oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece 2023-24 sezonunda kar etti.

TRABZONSPOR SON 10 YILDA 320 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Trabzonspor da Beşiktaş gibi son 10 sezonun tamamında zarar etti ve bu süreçte toplam zararı 320 milyon euro oldu.