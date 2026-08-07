Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü’nün Çanakkale’si Erenköy; hiçbir şart altında esareti kabul etmeyeceğimizin en açık kanıtıdır.” dedi.

Ertuğruloğlu, Erenköy Direnişi'nin 62. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Rum-Yunan kuvvetlerinin,1964’te Erenköy’de Kıbrıs Türklerine uyguladığı abluka ve yok etme girişiminin, günümüzde Gazze’de yaşananların, o günkü zihniyetle sahnelenmiş hali olduğuna işaret etti.

O günkü Rum zihniyetinin bugün değiştiğini söylemenin mümkün olmadığını belirten Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Bir avuç Mücahidimiz ve yurt dışında yüksel tahsilini yarıda bırakıp vatanını savunmak için Erenköy’e koşan üniversiteli gençlerimiz, silah ve sayıca kendinden çok üstün olan ve Kıbrıs Türkünü yok ederek Enosis hayali kuran Rum-Yunan kuvvetlerine karşı, tarihe kazınan kahramanca şanlı bir direniş göstermiş, toprağından vazgeçmemiştir. Erenköy’de yakılan direniş meşalesi, Kıbrıs Türkü’nün zorluklar karşısında pes etmeyeceğini ve bu topraklardan asla silinemeyeceğini, Anavatanından koparılamayacağını ortaya koymuştur. Canını ortaya koyarak, küçük bir tekne ile Erenköy’e çıkan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın fedakarlığı ise Kıbrıs Türkünün özgürlük tutkusunun ve direniş ruhunun çok önemli bir yansımasıdır.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Erenköy direnişinin, Anavatan Türkiye’nin Garantörlük Anlaşması’ndan doğan etkin ve fiili müdahale hakkını dünyaya açıkça gösterdiği ilk ihtar olduğuna da işaret ederek, “Türk Hava Kuvvetleri’nin Erenköy’deki tarihi müdahalesi; Anavatanımızın, Kıbrıs Türkü’nü asla yalnız bırakmayacağının ve Türkiye’nin garantörlüğünün bizim için vazgeçilmez olduğunun en somut nişanesidir.” ifadelerini kullandı.

“Biz buradayız, sonsuza dek var olacağız ve Anavatan’la bağlarımızı asla koparmayacağız!” diyen Ertuğruloğlu, anavatandan da aldıkları güçle; Erenköy, TMT ve 20 Temmuz ruhunu yaşatmaya, egemen eşit iki devletli çözüm vizyonuyla, devleti daha müreffeh bir geleceğe taşıma kararlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Şanlı destanın 62. yıl dönümünde, Kıbrıs Türkü’nün kahramanca direnişine liderlik eden Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş başta olmak üzere, eğitimlerini yarıda bırakıp vatan için cepheye koşan yiğit gençlerimizi, kahraman bereketçilerimizi ve Mücahitlerimizi, en büyük güvencemiz Mehmetçiklerimizi ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i derin bir minnet ve rahmetle anıyor; gazilerimizi hürmetle selamlıyorum.”