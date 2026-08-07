İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kamu yönetiminde dijital dönüşümün hız kazandığını ifade ederek, hedeflerinin vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve şeffaf hizmet sunan güçlü kurumlara sahip bir KKTC oluşturmak olduğunu belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in himayesinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen İçişleri Komitesi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, çalışmalar ve yeni dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Göç yönetimi, tapu, sosyal konut, yerel yönetimler, ceza infaz sistemi ve Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) başta olmak üzere bakanlığın sorumluluk alanındaki konuların ele alındığı toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri de değerlendirildi.

Toplantıya UBP’nin siyasi kadroları, geçmiş dönemlerde parti ve devlete hizmet etmiş isimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

-Dijital dönüşümle hızlı ve şeffaf kamu hizmeti

İçişleri Bakanı Oğuz toplantıda yaptığı konuşmada, kamu yönetiminde dijital dönüşümün hız kazandığını belirterek, Türkiye ile yürütülen iş birlikleri sayesinde stratejik projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Hedeflerinin vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve şeffaf hizmet sunan güçlü kurumlara sahip bir KKTC oluşturmak olduğunu ifade eden Oğuz, göç yönetiminden tapu sistemine, sosyal konut projelerinden iskân politikalarına kadar birçok alanda reform çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

-Tapuda dijital dönem...

Tapu ve Kadastro Dairesi’nde yürütülen dönüşüm çalışmalarının önemli bir aşamaya geldiğini belirten Oğuz, Türkiye’nin teknik desteğiyle "TAKBİS" ve "MAKSİS" altyapılarının KKTC’de uygulanmasına yönelik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Sistemin eylül ayında devreye alınmasının hedeflendiğini belirten Oğuz, yeni yapıyla tapu işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve tamamen dijital ortamda yürütüleceğini söyledi.

Dijital sistemlerin taşınmaz kayıtlarının güvenli yönetimi, kurumlar arası veri paylaşımı ve vatandaşların işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması açısından önemli katkı sağlayacağını ifade eden Oğuz, “Hedefimiz tapu hizmetlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf bir yapıya kavuşturmaktır” dedi.

-Sosyal konut projeleri hız kazanıyor

Sosyal konut projelerinin sosyal devlet anlayışının önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Oğuz, gençler, dar gelirli aileler ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden başlatılan sosyal konut projelerinde önemli ilerleme sağlandığını kaydeden Oğuz, Güzelyurt’taki konutların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Oğuz, Alayköy Sosyal Konut Projesi’nde 584 konut ve 6 dükkân için ihale sürecinin başladığını, Gazimağusa Maraş ve Dikmen’deki projelerde de planlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

-Muhaceret ve yurttaşlık reformu ile dijital dönem…

Oğuz, Muhaceret ve Yurttaşlık Reformu kapsamında göç yönetimi ve vatandaşlık hizmetlerinin çağdaş kamu yönetimi anlayışıyla yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Göç Yönetimi ve Muhaceret Bilgi Sistemi ile giriş-çıkış kayıtları, ikamet, çalışma, öğrenci izinleri ve vatandaşlık işlemlerinin dijital ortamda daha hızlı, güvenli ve şeffaf yürütüleceğini belirten Oğuz, sistemin Kasım 2026’da devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Reform kapsamında ilgili yasaların günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınacağını ifade eden Oğuz, daha etkin, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir göç yönetimi oluşturulacağını kaydetti.

-TMK güçlendiriliyor

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) kurumsal yapısının güçlendirildiğini belirten Oğuz, Komisyonun mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.

Komisyonun Tapu ve Kadastro Dairesi bünyesinde ayrı bir birim olarak yapılandırıldığını belirten Oğuz, bu düzenlemenin işlemlerin hızlanmasına ve idari verimliliğin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

-Savaşan: “Ortak akıl reform sürecine katkı sağlayacak”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ise, İçişleri Komitesi çalışmalarının göç yönetimi, tapu, sosyal konut ve yerel yönetimler başta olmak üzere reform çalışmalarına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Komite toplantılarında ortaya çıkan görüş ve önerilerin UBP’nin gelecek dönem vizyon ve projelerine ışık tutacağını ifade eden Savaşan, ortak akıl anlayışıyla yürütülen çalışmalara katkı koyan İçişleri Bakanı Oğuz’a, komite üyelerine ve tüm paydaşlara teşekkür etti.