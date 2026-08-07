Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, devlet yönetiminde köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Alas yaptığı yazılı açıklamada, devlet makamlarının belli zümrelere ve çevrelere çıkar sağladığı, kamu kaynaklarının toplumun yararına değil de ayrıcalıklı kesimlerin çıkarları uğruna kullanıldığı bir yönetim anlayışı olduğunu ileri sürerek, bu durumun artık “kabul edilemez” bir noktaya ulaştığını kaydetti.

Alas, devletin en temel görevlerinden biri olan vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda yaşanan her zafiyetin, toplumdaki güven duygusunu daha da erozyona uğrattığını belirtti.

Turizm ve çalışma hayatı, sağlık ve eğitim sistemi, tarım ve üretim politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Alas, devletin asli görevlerini yerine getirmekte zorlandığı bir dönemden geçildiğini öne sürdü.

Halkın vergileriyle ayakta duran bir devletin, halka hesap vermesinin bir lütuf değil, demokrasinin en temel gereği olduğunu kaydeden Alas, “Bir ülke, torpille, kayırmacılıkla, çıkar ilişkileriyle ve günübirlik hesaplarla yönetilemez. Bir ülke ancak adaletle, liyakatle, şeffaflıkla, üretimle, bilimle ve halkın iradesine duyulan saygıyla yönetilebilir.” dedi.