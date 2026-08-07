Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP’nin Türkiye ile ilişkilerinde sorun olduğunu savunarak, olası bir CTP hükümetinin Ankara ile ilişkileri düzeltmeden uzun süre ayakta kalamayacağını söyledi.

Gökhan Altıner ile Sabah Postası’na konuk olan Arıklı, KKTC bütçesinin yaklaşık yüzde 25-30’unun Türkiye’den gelen kaynaklarla döndüğünü belirterek, bu nedenle Türkiye’nin tercih ve hassasiyetlerinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Arıklı, geçmişte CTP’nin Türkiye ile uyumlu çalıştığı dönemler olduğunu ancak daha sonra Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate almayan kısa süreli hükümetler kurduğunu savundu.

CTP’nin Türkiye’nin stratejik gördüğü projelere karşı çıktığını ileri süren Arıklı, Telekom ve “Evden Eve Fiber” projesi üzerinden örnek verdi. Arıklı, bu tür açıklamaların Ankara’da güven sorunu yarattığını iddia etti.

Arıklı, ülkenin her ay birkaç milyar lira borçlanarak idare edildiğini belirterek, Ankara’nın bu süreci bildiğini ve borçlanmaya katkı koyduğunu söyledi. Arıklı, “Türkiye okey vermezse maaşı veremez miyiz?” sorusuna, “Mümkün değil” yanıtını verdi.

Arıklı, şube bankalarının Maliye’nin açtığı ihalelere Ankara’nın onayıyla girdiğini savunarak, CTP’nin hükümete gelmesi halinde Türkiye ile ters bir ilişki içinde olmasının kamu maaşlarının ödenmesinde sorun yaratacağını ileri sürdü.

Arıklı, “Yarın sen geldiğinde Ankara ile bu kadar tersken, o şube bankalarından borçlanma imkanı olmadığında ne yapacaksın? Maaşı veremezsiniz” dedi.

CTP’nin Ankara ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, halkın bir tepkiyle CTP’yi hükümete getirebileceğini ancak mevcut tavırla iktidar olamayacağını savundu.

Arıklı, “Hükümet olmak başka şeydir, iktidar olmak başka şeydir” diyerek, CTP’nin bu tavrını sürdürmesi halinde 2-3 ay sonra yeni bir erken seçimin konuşulabileceğini iddia etti.

Arıklı, CTP’nin samimi aracılarla Ankara ile temas kurması gerektiğini de ifade ederek, geçmişte benzer girişimlerin yapıldığını söyledi.

CTP ile hükümet kurup kurmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Arıklı, “Elbette kurarız” dedi. Ancak böyle bir durumda Ankara ile ilişkilerin nasıl yürütüleceğini önceden görmeleri gerektiğini belirtti.

Arıklı, ilk 5-6 ay için Türkiye’den katkı gelmesi gerektiğini belirterek, aksi halde maaşların ödenememesi durumunda ciddi tepkiyle karşılaşacaklarını söyledi.