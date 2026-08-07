Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis'in yaz döneminde tamamen tatil olduğu yönündeki algının doğru olmadığını belirterek, yalnızca genel kurul çalışmalarına ara verildiğini, Meclis çalışanlarının görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs TV’de yayımlanan ve Dilek Kırıcı’nın sunduğu Açık Oturum programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

-"Meclis gündemine gelen seçim tarihi karar tasarısı yok..."

Komitelerin başkanlarının çağrısıyla çalışabileceğini kaydeden Öztürkler, toplantının hükümet, milletvekilleri ve Meclis Başkanlığının yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenebileceğini, söyleyerek, “Seçim tarihi ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelen bir seçim tarihi karar tasarısı yok” dedi.

Karma oyun kaldırılmasını öngören Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili de konuşan Öztürkler, alt komiteden geçip Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelen bir yasa tasarısı olmadığını belirtti.

Erken seçim yapılması halinde Bakanlar Kurulu'nun ortak bir öneri hazırlaması gerektiğini belirten Öztürkler, seçim tarihine ilişkin nihai kararın Cumhuriyet Meclisi tarafından alınacağını söyledi.

Bakanlar Kurulu'nun önerisinin Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesine gönderileceğini anlatan Öztürkler, genel kurul kararının en geç iki gün içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanması gerektiğini de kaydetti.

Seçim kararı alınmadan önce seçim sistemine ilişkin düzenlemelerin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırlıklarını yürürlükteki yasaya göre yaptığını söyledi.

Öztürkler, “Seçim kararı alındıktan sonra Seçim Yasasını değiştiremezsiniz. Öne çekilmiş bir seçim yapılacaksa kararın 60 gün öncesinden alınması, YSK’ye bildirilmesi ve Resmî Gazetede yayımlanması gerekir. Seçimlerde yol haritamızı genel kurul kararları belirliyor” diye konuştu.

-“Geçen seçimde yüzde 5,7 geçersiz oy vardı…”

Geçen seçimde oyların yüzde 5,7’sinin geçersiz sayıldığını hatırlatan Öztürkler, bu oranın bir partinin Meclise girmesi için gereken yüzde 5’lik barajın üzerinde olduğuna dikkat çekti.

-"Karma oyun kaldırılmasını destekliyorum"

Oy verme işleminin vatandaşların iradesini tam olarak sandığa yansıtacak şekilde sadeleştirilmesi gerektiğini söyleyen Öztürkler, karma oyun kaldırılmasını desteklediğini açıkladı.

Öztürkler, “Karma oyun kaldırılmasıyla ilgili bir oturum yapılırsa oyum olumlu olacaktır. Ancak yalnızca karma oyun kaldırılması yeterli değildir. Geçmiş seçimlerde oyların neden geçersiz olduğu araştırılmalı ve hata oranını azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

KKTC geneli seçim sisteminin korunması gerektiğini dile getiren Öztürkler, bölgesel sisteme dönüşün doğru olmayacağını belirtti.

Programda Ulusal Birlik Partisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürkler, partide son aylarda birlik ve beraberliğin güçlendiğini söyledi.

Öztürkler, erken zafer ilan edilmemesi gerektiğini belirterek seçim sürecinde tecrübe, doğru zamanlama ve saha çalışmalarının önemli olduğunu, milletvekilleri, örgütler ve aday olmayı düşünen isimlerin çalışmalarının birleşmesiyle daha güçlü bir yapı ortaya çıkacağını ifade etti.