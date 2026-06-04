Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, halkın ne istediğini en iyi halkın tarihinin söylediğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kendisine cevap vermeyeceğini söylemiş olmasına rağmen dolaylı bir yöntemle cevap verdiğini belirtti.

Erhürman’ın “Bu halk ne istiyor?” sorusuna kendi siyasi perspektifinden yanıt vermeye çalıştığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Unutulmamalıdır ki bu halkın ortak iradesini ve hassasiyetlerini tek taraflı biçimde tanımlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur.” dedi.

“Evet, bu halk dünyayla temas kurmak, ekonomik olarak güçlenmek, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak istemektedir. Buna kimsenin itirazı yoktur. Ancak bu halkın öncelikleri bunlarla sınırlı değildir.” diyen Ertuğruloğlu, halkın her şeyden önce egemenliğini korumak istediğini vurguladı.

-“ Bu halk, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün sona ermesini istememektedir”

Ertuğruloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu halk, özgürlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atacak maceralara sürüklenmek istememektedir. Bu halk, Türk kimliğinden, milli aidiyetinden ve manevi değerlerinden vazgeçmek istememektedir. Bu halk, Anavatan Türkiye ile güçlü ve sarsılmaz ilişkilerini korumak istemektedir. Bu halk, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün sona ermesini istememektedir. Bu halk, hak sahibi olduğu evini, toprağını, mülkünü ve devletini kaybetmek istememektedir. Bu halk, federasyon adı altında Rum yönetimine eklemlenmeyi, Rum çoğunluğunun gölgesinde ikinci sınıf bir konuma düşmeyi kabul etmemektedir. Bu halk, 1963-1974 döneminde maruz kaldığı saldırıları, kuşatılmış yaşamı, göçe zorlanmayı, korkuyu ve güvensizliği yeniden yaşamak istememektedir. Sayın Erhürman’ın kendi siyasi hedeflerini 'halkın ortak vizyonu' gibi sunması doğru değildir. Halk adına konuşurken halkın tarihsel hafızasını, güvenlik kaygılarını ve milli hassasiyetlerini yok saymak da doğru değildir."

Halkın geleceği konusunda yapılacak değerlendirmelerin “romantik beklentilerle” değil, adadaki siyasi gerçekler ve yaşanmış tecrübeler ışığında yapılması gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, “Rum tarafının onlarca yıldır ortaya koyduğu tutum ortadayken, halkı yeni hayallere yönlendirmek yerine gerçekleri açıkça konuşmak gerekir.” dedi.

-“Kimsenin kendi siyasi tercihlerini bütün halkın ortak iradesi gibi göstermeye hakkı yoktur”

Ertuğruloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkı elbette dünyayla buluşmak istemektedir. Ancak bunu egemenliğinden vazgeçerek değil, egemenliğini güçlendirerek yapmak istemektedir. Kıbrıs Türk halkı elbette refah istemektedir. Ancak bunu güvenliğini riske atarak değil, güvenliğini koruyarak sağlamak istemektedir.

Kıbrıs Türk halkı elbette uluslararası alanda hak ettiği yeri almak istemektedir. Ancak bunu devletinden, kimliğinden ve Türkiye ile olan kader birliğinden vazgeçerek değil, bunlara sahip çıkarak gerçekleştirmek istemektedir.

Kimsenin kendi siyasi tercihlerini bütün halkın ortak iradesi gibi göstermeye hakkı yoktur. Bu halkın ne istediğini anlamak isteyenler, önce bu halkın tarihine, mücadelesine, fedakârlıklarına ve varoluş nedenlerine bakmalıdır.

Bu halk bir sabah G.K.R.Y’de kurulmaya başlanan Haçlı ordusuyla süpürülmek istememektedir. En önemlisi bu halk bir daha kandırılmak istememektedir.”