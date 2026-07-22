Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretim yılı için belirlediği öğretmen ihtiyacıyla sendikanın tespiti arasında 259 fark olduğunu kaydetti.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Seçil Toprak yazılı açıklamasında, bakanlığın 276 öğretmen ihtiyacını esas aldığını, sendikanın okul bazında yaptığı çalışmada ise bu sayının 535 olarak tespit edildiğini belirterek, aradaki farkın nakil ve atama süreçlerini olumsuz etkileyeceğini savundu.

“Bakanlık yeni öğretim yılını yine kaosla başlatacak.” diyen Toprak, öğretmenlerin yer değiştirme sürecinin ilgili yasa ve tüzüklerde öngörülen istişare mekanizmalarına uygun yürütülmediğini de ileri sürdü; tüzüğün her aşamada bakanlığın sendika ile istişare etmesini emrettiğini söyledi.

Toprak, sendikanın incelemelerine göre 29 rehber öğretmen, 18 özel eğitim öğretmeni, 15 din kültürü öğretmeni, 4 metal öğretmeni ile farklı branşlarda toplam 43 yarım ihtiyacın görevlendirmeye bırakıldığını; ihtiyaç bulunmasına rağmen bu alanlarda nakil yapılmadığını, sırası gelen öğretmenlere yer değiştirme hakkı tanınmadığını öne sürdü.

Farkın yalnızca nakil bekleyen öğretmenleri değil, atanmayı bekleyen öğretmen adaylarını da etkileyebileceğini söyleyen Toprak, ihtiyaçların eksik gösterilmesinin ilan edilecek münhal kadro sayılarını azaltacağını ve okulların yeni öğretim yılına öğretmen eksiklikleriyle başlamasına yol açabileceğini ifade etti.

Toprak ayrıca, “Bunun bedelini ise öğretmenler, öğrenciler, okul idareleri ve eğitim sistemi bir bütün olarak ödeyecektir.” ifadelerini kullandı.

- "Okullarda artan sorunlara rağmen rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni ihtiyacını neden karşılamıyorsunuz?"

Toprak, özellikle rehberlik, özel eğitim, din kültürü, metal ve yabancı dil branşlarındaki ihtiyaçların hangi gerekçeyle karşılanmadığının açıklanmasını istedi.

Eğitim bütçesi, okul altyapıları, öğretmen kadroları, konteyner sınıflar, öğrencilerin beslenme olanakları ve güvenli eğitim ortamlarına ilişkin eleştirilerde de bulunan Toprak, eğitimin “algı yönetimiyle değil; hukukla, bilimle, planlamayla ve liyakatle” yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Toprak, KTOEÖS olarak öğretmenlerin hakları ile çocukların nitelikli eğitim hakkını savunmaya, hukuksuz uygulamalara karşı her platformda mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.