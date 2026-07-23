Ataoğlu, “Antik Liman Restorasyonu ile SAIS projeleri devrim niteliğinde. Devlet Tiyatroları binası kısa sürede açılacak. Denko Binası için birkaç hafta içinde ihaleye çıkılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dün “5 Yılda 100 Proje” başlığıyla, beş yıllık görev süresince tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda 100 projenin bulunduğu kısa bir video da gösterilerek, bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı.

Antik Liman Restorasyon Projesi ile Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) projelerinin KKTC için önemine vurgu yaptı.

Yangının ardından uzun yıllardır kapalı olan Devlet Tiyatroları binası ve altyapısının tamamlandığını, kısa sürede açılacağını söyleyen Ataoğlu, Gazimağusa’da atıl durumda olan Denko binasının dönüşümü için de birkaç hafta içinde ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye pazarına yönelik başlatılan AdaKıbrıs Projesi’yle, ülkeye gelen turist sayısında bir artış gözlemlendiğini vurgulayan Ataoğlu, bu çalışma ile sadece Türkiye'deki bütün kanallarda değil, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkelerde de proje kapsamında hazırlanan içeriklerin yayınlandığını belirtti.

Projenin aşamaları hakkında da bilgi veren Ataoğlu, kurumsal kimlik geliştirilerek marka oluşturulduğunu; adakibrisim.com ile dijital altyapının sağlandığını ve sosyal medya kanallarında her ay 10 özgün içerikle geniş kitlelere ulaşıldığını söyleyerek, influencerler ile yapılan iş birlikleri ve lansman çalışmalarına değindi.

KKTC’nin en kapsamlı ve hassas restorasyon projelerinden biri olan Antik Liman Restorasyonu Projesi’nin önemine vurgu yapan Ataoğlu, bakanlık bütçesiyle gerçekleştirilen projeyle ilgili bilgi verdi.

Ataoğlu, proje kapsamında, rıhtım altyapısının yenilendiğini, tarihi dokunun korunduğunu, cephelerin iyileştirildiğini, zemin düzenlemesinin tamamlandığını ve modern aydınlatma ile limanın yeniden canlandırıldığını kaydetti.

Ziyaretçi sayısının yüzde 30 arttığını dile getiren Ataoğlu, deniz içindeki iskelenin yapımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasındaki yangının ardından, uzun süre sonuçlandırılamayan yeni bina projesinin tamamlandığını duyuran Ataoğlu, binadaki iç dekorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, ihtiyaç duyulan personelin neredeyse tamamlandığını ve ileri teknoloji sahne sistemleri kullanıldığı ifade etti.

Ataoğlu, 1933 yılında inşa edilen, 1975-2010 yılları arasında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet veren ve Girne'nin sembol yapılarından biri olan Villa Latomia'nın, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Özyalçın Construction arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde restore edilerek, yeniden aktif bir müze ve sanat galerisi olarak halkla buluşturulduğu kaydetti.

Binanın içerisindeki sergi salonunda bulunan eşyaların tümünün Eski Eserler Dairesi’ne ait olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Özyalçın Construction’a teşekkür etti.

AFAD ile iş birliği sonucunda Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin hayata geçirildiğini anlatan Fikri Ataoğlu, sismik hareketlerin anlık olarak takip edilip değerlendirildiği ve olası afet risklerine karşı veri odaklı ve hızlı bir müdahale kapasitesi kazandırıldığını ifade etti.

Ataoğlu, doğayı korumak ve gelecek nesillere plastik kirliliğinden arınmış bir ada bırakma vizyonuyla, Çevre Yasası kapsamında hazırlanan ve 11 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük ile tek kullanımlık plastiklerin satış ve dağıtımının tamamen yasaklandığını hatırlattı.

Kendi haçlığını çıkarmak isteyen çocukların özellikle yaz dönemlerinde para karşılığı bu proje kapsamında her ilçede çevre temizliği yaptığını söyleyen Ataoğlu, çevre eğitiminin bütün çocuklara aşılanması için zorunlu ders olarak müfredata çevre eğitimini koyduklarını belirtti.

Fikri Ataoğlu, özellikle Girne bölgesinden gelen şikayetler üzerine arıtma sistemlerinden çıkan kötü kalite suyun denize ulaşmaması adına kurulan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’nin (SAIS); atık su, soğutma suyu ve ters ozmoz deşarjlarını sürekli ve çevrimiçi olarak denetlediğini söyleyerek, sistemin, ülkenin bu alandaki ilk ve en kapsamlı dijital takip sistemi olduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, arıtma tesislerinden denize bırakılan suyun kalitesini anlık parametrelerle ölçerek doğrudan Bakanlığın merkezi veri tabanına aktaran sistemin, aktif olarak çalışan mevcut 7 tesis ve kurulum süreci devam eden 8 yeni tesisle, kötü suyun denize ulaşmaması için hızlı bir şekilde de müdahale etme şansı yaratıldığını anlattı.

Ataoğlu, Mavi Bayrak Ödülü için de çalışmalar yapıldığını söyledi.

Birkaç hafta içerisinde "DENKO Binası Dönüşüm Projesi" için ihaleye çıkılacağını kaydeden Ataoğlu, amaçlarının, tamamen yerli üreticinin ürettiği ürünlerin satış yapacağı bir alan yaratmak olduğunu belirtti.

Bandabuliya benzeri bir alan yaratmak istediklerini söyleyen Ataoğlu, projenin geleneksel Kıbrıs kahvehanesi ve eski Türk meyhanesi gibi konseptleri içereceğini belirtti. Ataoğlu, DENKO Binası’nın arkasındaki arazide de otobüslerin park edeceği bir alan yarattıklarını ifade etti.