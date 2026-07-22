Kabartmada, elinde başak ve üzüm salkımı tutan bir tanrı figürü ile ona saygı sunan bir kral tasvir ediliyor. Bu sahne, dönemin inanç dünyasında tarımın ve bolluğun ne denli merkezi bir yer tuttuğunu gösteriyor. Anıtın bir su kaynağının başına yapılmış olması da tesadüf sayılmıyor; suyun bereketle kurulan bağı, kompozisyonun anlamını güçlendiriyor.

TARIM KABARTMASI OLARAK TANINIYOR

İvriz Kaya Anıtı, dünyanın bilinen en eski tarım konulu kabartmaları arasında değerlendiriliyor. Geç Hitit dönemine tarihlenen eser, hem sanat tarihi hem de arkeoloji açısından büyük önem taşıyor ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Anıtın çevresindeki vadi, doğal güzelliğiyle ziyareti ayrıca cazip hale getiriyor. Bölgedeki kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri, Konya Haber sayfalarında düzenli olarak işleniyor.

Ereğli'ye gelen ziyaretçiler için İvriz, genellikle rotanın ilk durağı oluyor. Anıtın yakınındaki mesire alanları ve su kaynağının çevresi, özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. İlçe merkezindeki müze ve tarihi yapılar da gezi programlarını tamamlayan duraklar arasında sayılıyor. Vadide su sesi eşliğinde yapılan kısa yürüyüşler, anıt ziyaretini bir doğa gezisine dönüştürüyor.

BEYAZ KİRAZ İLÇENİN BİR DİĞER SİMGESİ

Ereğli denince akla gelen bir başka değer, ilçeyle özdeşleşen beyaz kiraz. İri taneli ve kendine özgü aromasıyla tanınan bu ürün, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Hasat döneminde ilçede belirgin bir hareketlilik yaşanıyor; ürünün önemli bölümü yurt içi pazarların yanı sıra ihracata da konu oluyor. Beyaz kiraz, Ereğli tarımının markalaşan yüzü olarak görülüyor. Ürünün tanıtımına yönelik etkinlikler, hasat mevsiminde ilçedeki sosyal hayatı da renklendiriyor.

Tarih ve tarımın iç içe geçtiği ilçe, bu iki kimliği turizmle buluşturmayı hedefliyor. Kültür rotalarının geliştirilmesi ve yöresel ürünlerin tanıtımı, ilçenin uzun vadeli öncelikleri arasında gösteriliyor. Ereğli'deki gelişmeler Konya yerel haber gündeminin yakından izlenen başlıkları arasında bulunuyor.

İlçedeki kültür, tarım ve turizm gündemine dair duyurular Konya Haberleri bölümü aracılığıyla takip edilebiliyor. İvriz'in binlerce yıllık mesajı, bugün de ilçenin bereketli topraklarında karşılık bulmaya devam ediyor.