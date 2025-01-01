TUBORG Süper Ligi’nde 1’nci hafta maçlarından Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ile Alsancak Yeşilova Spor Kulübünün oynaması gereken ancak birinci derece aile yakını vefatı ile ertelenen 2024 yılının son darts maçı dün akşam Lefkoşa’da Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübünde oynandı.

Maça hızlı başlayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 7-1 öne geçerek ilk yarıyı farklı kapatarak ikinci yarıya oyuncu değişikliğine gidildiği maçı rahat kazanarak maçı 15-1 kazanarak 2024 yılını galibiyet ile kapattı.