Hristodulidis dün kendi başkanlığında toplanan Rum Ulusal Konseyi'ne New York’ta yapılacak görüşme öncesinde yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdi.

Alithia “Dünkü Ulusal Konsey’de Öz Yoktu” başlıklı haberinde Hristodulidis’in, 16-17 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek gayriresmi genişletilmiş görüşmeye, pratik sebeplerden dolayı, Konsey üyeleri olmadan gideceğini ancak telekonferans aracılığıyla sürekli temas halinde olacaklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis de toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada New York’a hareket edene kadar Hristodulidis'in Konsey üyeleriyle sürekli temas halinde olacağını kaydetti.

New York’taki görüşmenin Cenevre’deki ile aynı düzende olacağını belirten gazeteye göre Letimbiotis Avrupa Komisyonu’nun temsilcisi Johannes Hahn’ın New York’a davet edilip edilmediğini bilmediğini söyledi.

Letimbiotis “AB’ye davet gönderilip gönderilmediğini şu anda bilmediğini ancak özel temsilci ve Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorununa bağlandığı kararlar ışığında AB’nin katılımının bir katma değer olacağını” söyledi.

-Holguin Ada'ya geliyor,

Rum Sözcü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki pazar günü Ada’ya geleceği ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le pazartesi günü saat 11.00’de görüşeceğini de belirtti.

Gazete Rum Ulusal Konseyi’nin ortak bir karar aldığını yazdı. Habere göre Konsey, çabalarına destek beyan ettiği Hristodulidis’in, darbe ve Barış Harekatı yıldönümü etkinlikleri düzenlenecek bir dönemde New York’ta olacağını ve pratik sebepleri dikkate alarak, sürekli koordine halinde olacağını açıkladı. Kararda ayrıca Hristodulidis’in New York’tayken Ulusal Konsey’i telekonferans yöntemiyle özel toplayacağına ve New York’a hareketine kadar konsey üyeleriyle temas halinde kalacağına işaret edildi.

Letimbiotis’e , Konsey üyelerinin (Rum siyasi parti başkan ya da temsilcileri) New York’a, genişletilmiş toplantıdan bir beklenti olmadığı için mi gitmeyeceği soruldu. Sözcü beklenti olmaması ya da beklentinin düşük olması diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Konstantinos Letimbiotis mart ayındaki gayriresmi genişletilmiş görüşmede bütün tarafların uzlaştığı 6 Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) üzerinde ilerleme ve her birinde uzlaşı sağlanabilmesi hedefiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Letimbiotis, Kıbrıs Türk tarafının yeni geçiş noktalarıyla ilgili pozisyonunun bilindiğini ancak kendilerinin “önceki toplantıdaki gibi yapıcı olmaya devam edeceklerini” söyledi.

“Sayın Tatar’ın ve Türkiye’nin aleni açıklamaları hiçbir zaman fazla iyimserliğe olanak tanımadı.” diyen Letimbiotis bu açıklamalara rağmen son iki yılda hareketlilik olduğunun söylenebileceğini belitti, şunları ekledi:

“Gerek Sayın Erdoğan’ın gerek Sayın Fidan’ın açıklamalarından, Türkiye-Avrupa meseleleri çerçevesinde çok önemli diye sınıflandırılan konular olduğunu biliyoruz. Bu başlıklarda ilerleme olması olanağı var, yeter ki Avrupa Konseyi kararlarında işaret edildiği gibi Kıbrıs sorununda da benzer ilerleme kaydedilsin.”

Politis “Henüz Açıklanacak Bir Şey Yok” başlıklı haberinde mart ayında Cenevre’de düzenlenen gayriresmi genişletilmiş görüşmede BM Genel Sekreteri tarafından referans noktası olarak sunulan 6 GYÖ konu başlığında aylardır hiçbir ilerleme kaydedilmediğini, dünkü Rum Ulusal Konseyi toplantısında bunun teyit edildiğini yazdı.

Gazeteye göre gerek Hristodulidis ve Letimbiotis’in açıklamalarından kayda değer tek şeyin, sadece mayın temizleme ve gençlerle ilgili teknik komite konularında kaydedilen ilerleme olduğu anlaşıldı.

Fileleftheros “Erdoğan Macron’a Kıbrıs Sorunuyla İlgili Ne Dedi… Türkiye Sürekli Kalmak İstiyor” başlığıyla manşetten verdiği haberinde Hristodulidis’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO toplantısı çerçevesindeki görüşmeleriyle ilgili verdiği “bilgileri” de Konsey üyelerine “aktardığını” yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis “Erdoğan’ın Macron’a Kıbrıs sorununun BM uhdesinden çıkması ve Türkiye’nin Kıbrıs’ta kalması gerektiğini söylediğini” aktardı. Hristodulidis ayrıca, yaptıkları iki görüşmede Tatar’ın, yeni geçiş noktaları konusunda karar yetkisinin kendisinde değil askerde olduğunu söylediğini de ekledi.

Haravgi ise haberi “Başkan New York’a Siyasi Liderler Olmadan Gidiyor” başlığı altında özetledi.