İbrahim DALOĞLU
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 19. Hafta maçında Larnaka Gençler Birliği SK, Cihangir GSK’yı konuk etti.
Cumhuriyet Stadında oynanan ve Utku Hamamcıoğlu yönettiği Larnaka Gençler Birliği SK – Cihangir GSK maçında Cihangir’in galibiyet golünü uzatma dakikalarında sakatlanma pahasına Babacar attı.
Direğe çarpan Babacar, golden sonra hastaneye kaldırıldı. Babacar’ın çekilen röntgeni sonucunda köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Babacar’ın 6 -8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.