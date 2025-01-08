Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler U18 Final serisi başladı. Kadınlar final karşılaşmasının öncesinde oynanan erkekler final ilk karşılaşmasında UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk devresini rakibini YDÜ karşısında 13-11 önde kapatan UKÜ sahadan da 27-24 galip ayrılarak final ilk karşılaşmasını kazanan taraf oldu.