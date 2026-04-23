Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

Mücadelenin ilk yarısını siyah beyazlılar El Bilal'in golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı da ise Oh ve Orkun Kökçü attığı gollerle maçın sonucunu belirledi.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada Mounie'nin pasıyla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un ayak ucuyla yaptığı vuruşta top, savunmaya çarptı ve az farkla yandan kornere gitti.

80. dakikada son anda Lima araya girdi. Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından kale önünde çevirdiği topa, savunmada Lima son anda kaydı ve meşin yuvarlağın Oh ile buluşmasını engelledi.

83. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, ofsaytın ardından oyunu başlatmak isterken Olaitan yayın içinde araya girdi. Oyuncu, topun kontrolünün ardından pasını boş pozisyondaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

85. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya uçarak kafa vuruşunu yapan Orkun kökçü, topu filelerle buluşturdu: 3-0.

