Güney Kıbrıs’tan bazı bilim insanları, içinde bulunulan yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesinin bir metreye kadar yükselebileceğini belirterek, Kıbrıs sahillerinin yaklaşık yarısının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Cyprus Mail’in “Kıbrıs Enstitüsü” Başkanı Stavros Malas’ın Güney Lefkoşa’da uluslararası katılımla düzenlenen bir doğal kaynak yönetimi konferansında yaptığı konuşmasına dayandırdığı habere göre, Malas, "iklim değişikliğinin Akdeniz’in doğusunda derinleşen bir krize yol açacağını ve acil önlem alınmazsa Kıbrıs sahillerinin yarısının yok olabileceğini" söyledi.

ARTAN SICAKLIK VE NORMAL DIŞI HAVA OLAYLARI…

Malas, Levant bölgesi diye tabir edilen söz konusu bölgede kıyı erozyonunun yanı sıra ortalamada 3 ila 5 derecelik sıcaklık artışları, uzun süreli sıcak hava dalgaları ve aşırı yoğun yağışların daha sık yaşanacağını da vurguladı.

Malas, Kıbrıs’ın coğrafi konumu nedeniyle iklim etkilerine karşı daha hassas olduğunu da ifade ederek, çabuk bir şekilde stratejiden uygulamaya geçilmesi uyarısında bulundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Çevre Komiseri Antonia Theodosiu ise aynı etkinliğin açılış konuşmasında, doğal kaynak yönetimi için stratejilerin önemli olduğunu ancak “esas meselenin uygulama” olduğunu söyledi.

Theodosiu, siyasi destekle güçlendirilmiş güvenilir bir bölgesel çerçevenin, net hedeflerin, sektörler arası iş birliğinin ve koordineli finansman yapılarının önemine dikkat çekti.

Haberde, “Kıbrıs Enstitüsü” ev sahipliğinde düzenlenen konferansın; hükümetleri, bilim insanlarını, uluslararası kuruluşları ve finansal kurumları bir araya getirerek Akdeniz’de iklim direncini artırmayı hedeflediği belirtildi.